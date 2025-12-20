Политолог Харисов: ЕС может ввести санкции против Турции, Казахстана и БРИКС

Евросоюз в попытках давления на Россию может ввести санкции против Турции, Казахстана и государств — членов БРИКС. Об этом Telegram-каналу 360.ru сообщил политолог Рамиль Харисов.

По его словам, Брюссель вынужден постоянно расширять санкционные списки: многие компании после рестрикций перерегистрируются в новой юрисдикции и продолжают работу.

«Под санкционное давление могут попасть Турция, Казахстан и страны БРИКС. Первая рискует столкнуться с давлением из-за роли в золотоопосредствации российской торговли. Казахстан — через целевые санкции против компаний-партнеров», — сказал он.

Харисов отметил, что изоляция России остается частичной. Внутри Евросоюза также сохраняются лазейки, например, Венгрия и Словакия игнорируют ограничение на энергоносители.

«Давление на компании из Вьетнама и ОАЭ создает реальное экономическое напряжение в гражданском секторе. Правительства получили сигнал: ЕС готов к экстратерриториальному регулированию. Это подталкивает третьи страны к принятию альтернативных финансовых механизмов, независимых от западных платформ», — заключил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин назвал санкции попыткой Запада устранить конкурентов.