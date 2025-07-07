Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин поделился мыслями в эфире радиостанции Sputnik о положении Китая на мировой арене. Эксперт подчеркнул, что экономические успехи Китая являются основой его амбиций, однако указал на определенную зависимость Пекина от внешних поставок сырья.

Мухин обратил внимание на то, что ограничения, введенные Западом против России, принесли пользу Китаю и Индии, позволив им укрепить позиции на международной арене. Тем не менее, российская сторона должна открыто обсуждать этот аспект отношений, подчеркивая реальную ситуацию и взаимозависимости обеих стран.

Китай, несмотря на мощный производственный потенциал, испытывает дефицит собственных природных ресурсов, что создает объективные предпосылки для тесного взаимодействия с Россией. Эксперт предостерег от формирования ложных представлений внутри китайского общества о якобы успешной эксплуатации Москвы. Открытый диалог, убежден Мухин, позволит создать действительно прочные и доверительные отношения между двумя странами.