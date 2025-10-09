Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе со «Звездой» оценил предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта в секторе Газа как недостаточно эффективный. По его мнению, представленные решения поверхностны и уязвимы к внешним воздействиям.

Эксперт подчеркнул, что корни конфликта остаются нерешенными, что создает риск возобновления напряженности в регионе. План Трампа зависит исключительно от стремления сторон удовлетворить требования американского лидера, а не от глубокого анализа ситуации.

Кроме того, Мухин указал на личные амбиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые могут помешать успешному выполнению соглашения. Несмотря на возможную дестабилизацию, шансы на введение санкций США против Израиля оцениваются как низкие, учитывая исторически устойчивые двусторонние отношения.