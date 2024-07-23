Политолог Можегов сравнил вице-президента США Харрис с игрушкой, которую достали из пыльного шкафа

Харрис, отметил историк, зарекомендовала себя как «абсолютно никчемный вице-президент». В первые годы госдеятель не справлялась со всеми поручениями.

«Потом она просто была задвинута, и о ней вообще перестали вспоминать. Достали ее из пыльного шкафа, отряхнули и заведут на ближайший месяц. Если поедет эта игрушка, то она поедет, а если нет, то, видимо, ее тоже будут менять», — высказался эксперт.

По его мнению, пока не стоит утверждать, что именно Харрис станет полноценным участником выборов. Съезд Демократической партии еще не состоялся, напомнил политолог.