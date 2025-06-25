Политолог Мирзаян заявил о подавлении Пашиняном оппозиции, которую поддерживает Армянская апостольская церковь

Политолог Геворг Мирзаян в интервью телеканалу «Звезда» объяснил внутриполитический конфликт в Армении, заявив, что премьер-министр Никол Пашинян активно подавляет любую оппозицию, особенно тех, кто пользуется поддержкой Армянской апостольской церкви.

Мирзаян указал на личные мотивы премьер-министра, который вступил в открытый конфликт с лидером церкви католикосом Гарегином II. В результате Пашинян стал противостоять церковным деятелям, в том числе архиепископу Баграту Галстаняну, чей авторитет в народе высок.

Мирзаян отметил, что армянская оппозиция разнородна и раздроблена, что затрудняет формирование единого фронта против правительства. Архиепископ Галстанян, по его мнению, выделяется своей политической нейтральностью и способностью привлекать поддержку разных фракций, что делает его привлекательной фигурой для объединения различных политических сил.