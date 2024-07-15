Политолог Минченко назвал эталонным поведение экс-президента США Трампа после покушения
Политолог Евгений Минченко прокомментировал действия экс-президента США Дональда Трампа после покушения на него. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, бывший американский лидер повел себя очень достойно.
«Думаю, что это просто эталонное поведение политика в кризисной ситуации», — высказался Минченко.
На взгляд специалиста, такая реакция Трампа добавила ему очки в предвыборной гонке. А фотография с поднятым кулаком станет классикой, добавил политолог.