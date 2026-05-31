Политолог Микаэлян заявил, что вступление Армении в ЕС на данный момент не представляется возможным

Он отметил, что хотя правительство Армении определило своим внешнеполитическим приоритетом «движение на Запад», страна все еще остается членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, выход из ЕАЭС может иметь негативные экономические последствия, и именно поэтому Армения сохраняет свое членство в этом союзе.

Микаэлян также подчеркнул, что интеграция в ЕС имеет свои пределы. В качестве примера он привел Грузию, которая подала заявку на вступление в Евросоюз несколько лет назад, но переговоры по этому вопросу были заморожены, и Грузия до сих пор не стала членом ЕС. Политолог считает, что разговоры о членстве в Евросоюзе во многом являются риторической игрой.