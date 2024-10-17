Политолог Михайлов заявил, что после представления «плана победы» Зеленского Запад сократит финансирование Украины
По мнению политолога Евгения Михайлова, западные союзники могут снизить финансирование Украины после того, как Владимир Зеленский презентовал свой «план победы». Об этом сообщил RT.
Эксперт отметил, что этот план, который включает в себя интеграцию в НАТО, поставки ПВО и использование западных систем для борьбы с российской авиацией в украинском воздушном пространстве, оказался абсолютно неприемлемым для западных партнеров.
Михайлов напомнил, что ряд СМИ сообщил о том, что Зеленский фактически выдвинул ультиматум, требуя одобрения своего плана в течение трех месяцев. По его словам, это вызвало сильное недовольство, и как западные СМИ, так и политики единодушно заявляют, что Украина не может рассчитывать на членство в НАТО.
Политолог считает, что на такую острую реакцию также повлияло «предупреждение Владимира Путина по этому вопросу».