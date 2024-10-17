По мнению политолога Евгения Михайлова, западные союзники могут снизить финансирование Украины после того, как Владимир Зеленский презентовал свой «план победы». Об этом сообщил RT .

Эксперт отметил, что этот план, который включает в себя интеграцию в НАТО, поставки ПВО и использование западных систем для борьбы с российской авиацией в украинском воздушном пространстве, оказался абсолютно неприемлемым для западных партнеров.

Михайлов напомнил, что ряд СМИ сообщил о том, что Зеленский фактически выдвинул ультиматум, требуя одобрения своего плана в течение трех месяцев. По его словам, это вызвало сильное недовольство, и как западные СМИ, так и политики единодушно заявляют, что Украина не может рассчитывать на членство в НАТО.

Политолог считает, что на такую острую реакцию также повлияло «предупреждение Владимира Путина по этому вопросу».