Политолог Михайлов высказал мнение, что новые идеи Зеленского не принесут ничего хорошего для украинского народа
Новые идеи Владимира Зеленского по поводу перестройки Украины не принесут ничего хорошего для украинского народа. Таким мнением в разговоре с RT поделился психолог Евгений Михайлов.
Собеседник заметил активность Зеленского после переизбрания Дональда Трампа на должность президента США. По его словам, каждая фигура, назначенная Трампом, — это все те люди, кто голосуют против поддержки украинского режима.
«Зеленскому нужно показывать что-то, какие-то планы для тех, кто будет его пока поддерживать», — высказал мнение политолог.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что представит для украинцев новый план, который подразумевает налаживание производства оружия и установление «культурного суверенитета».