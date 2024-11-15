Новые идеи Владимира Зеленского по поводу перестройки Украины не принесут ничего хорошего для украинского народа. Таким мнением в разговоре с RT поделился психолог Евгений Михайлов.

Собеседник заметил активность Зеленского после переизбрания Дональда Трампа на должность президента США. По его словам, каждая фигура, назначенная Трампом, — это все те люди, кто голосуют против поддержки украинского режима.

«Зеленскому нужно показывать что-то, какие-то планы для тех, кто будет его пока поддерживать», — высказал мнение политолог.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что представит для украинцев новый план, который подразумевает налаживание производства оружия и установление «культурного суверенитета».