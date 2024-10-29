Слова Владимира Зеленского о том, что Запад несправедливо относится к Украине — это крики отчаяния. Такое мнение в разговоре с RT высказал российский политолог Евгений Михайлов.

Собеседник считает, что чем дольше Зеленский не желает садиться за стол переговоров, тем больше возникает недовольство со стороны стран Запада.

«Он уже получал недвусмысленные сигналы со стороны партнеров о том, что необходимо садиться за стол переговоров», — сказал Михайлов.

Он высказал мнение, что Зеленский продолжит давить линию, которая не устраивает западные страны.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о желании получить от НАТО приглашение для Украины, а не вступить в альянс в разгар конфликта.