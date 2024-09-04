Политолог Михайлов назвал ожидаемой отставку министра иностранных дел Украины Кулебы

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. На посту главы украинской дипломатии он был бесполезен, поэтому отставка ожидаема, рассказал политолог Евгений Михайлов в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, Кулеба ездил по Глобальному Югу, требовал санкций против России, однако это не увенчалось успехом. Он просто «красиво выступал, но ничего не добился для украинского режима».

Михайлов отметил, что отставка Кулебы связана с перестройкой офиса Зеленского под главу офиса Ермака. Однако такие перестановки и отставки в кабмине вряд ли усилят позиции президента Украины, добавил он.

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