Политолог Михайлов назвал недоговороспособной власть на Украине

Власть, которая сейчас действует на Украине, не является договороспособной. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Евгений Михайлов.

По его словам, сама по себе Украина не может принимать решения и способна только действовать по указке Запада. А последнему не нужны мирные договоры, он хочет идти до конца.

Политолог подчеркнул, что тех, кто сейчас находится у власти на Украине, просто используют в качестве марионеток. Со своей стороны, в России это прекрасно понимают и тоже будут идти до конца для выполнения поставленных задач, при этом прилагая все усилия для сохранения мирного населения.