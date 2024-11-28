Власть, которая сейчас действует на Украине, не является договороспособной. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог Евгений Михайлов.
По его словам, сама по себе Украина не может принимать решения и способна только действовать по указке Запада. А последнему не нужны мирные договоры, он хочет идти до конца.
Политолог подчеркнул, что тех, кто сейчас находится у власти на Украине, просто используют в качестве марионеток. Со своей стороны, в России это прекрасно понимают и тоже будут идти до конца для выполнения поставленных задач, при этом прилагая все усилия для сохранения мирного населения.
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