Политолог Мигранян заявил, что объявлять вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен невыгодно для ЕС

Политолог и профессор МГИМО Андраник Мигранян высказался о вероятности объявления вотума недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в беседе с телеканалом «Звезда» . По его оценке, шансы на успешное проведение процедуры крайне малы.

Эксперт акцентировал внимание на глубоких внутренних противоречиях, охвативших Европейский союз, отметив разделение на глобалистскую и националистическую фракции. Подобный политический кризис, полагает Мигранян, приведет к дальнейшей поляризации мнений и обострению конфликта между сторонниками интеграции и евроскептиками.

Специалист предположил, что возможная отставка главы Еврокомиссии станет дополнительным аргументом для партий и движений, выступающих за выход государств из состава ЕС. Такие силы, подчеркнул политолог, представлены партиями вроде французского «Национального фронта» и немецкой «Альтернативы для Германии».

Мигранян сделал вывод, что данная ситуация служит очередным свидетельством глубокого структурного кризиса Европейского союза, способствующего росту антиевропейских настроений.