Политолог Мезюхо: заявления Зеленского не повлияют на внешнеполитический вектор Индии

Владимир Зеленский заявил, что встреча индийского премьер-министра Нарендры Моди и президента России Владимира Путина — «сокрушительный удар» по мирным усилиям на Украине. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

Специалист назвал высказывание Зеленского неадекватным и предположил, что Индия никогда не воспринимала всерьез нынешний киевский режим. Подобные комментарии не окажут влияние на ее внешнеполитический вектор, отметил эксперт.

По словам Мезюхо, соответствующая стратегия будет и дальше включать близкие контакты с Путиным.

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