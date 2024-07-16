Политолог Мезюхо: заявления Зеленского не повлияют на внешнеполитический вектор Индии

Владимир Зеленский заявил, что встреча индийского премьер-министра Нарендры Моди и президента России Владимира Путина — «сокрушительный удар» по мирным усилиям на Украине. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

Специалист назвал высказывание Зеленского неадекватным и предположил, что Индия никогда не воспринимала всерьез нынешний киевский режим. Подобные комментарии не окажут влияние на ее внешнеполитический вектор, отметил эксперт.

По словам Мезюхо, соответствующая стратегия будет и дальше включать близкие контакты с Путиным.