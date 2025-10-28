Политолог Иван Мезюхо в интервью RT раскритиковал высказывания британского премьер-министра Кира Стармера о положительном влиянии санкций США против России на перспективы Украины. По мнению Мезюхо, заявления Стармера основаны на попытке выдать желаемое за действительное.

Мезюхо подчеркнул, что санкции США не привели к улучшению положения Украины на поле боя. Политолог указал, что британский премьер-министр вынужден прибегать к подобным заявлениям, чтобы оправдать затраты Британии и других европейских стран на поддержку украинского конфликта.

Кроме того, Мезюхо отметил, что такие позитивные заявления направлены на поддержание имиджа Великобритании и Европы как гарантов безопасности Украины, несмотря на отсутствие реальных достижений.