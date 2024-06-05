Политолог Мезюхо заявил, что США хотят зарабатывать на российских активах

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

По его словам, Вашингтон таким образом намерен зарабатывать на России. При этом политолог считает, что никто просто так эти деньги Украине не передаст.

«Фактически делается все возможное для того, чтобы Европа еще больше зависела от Соединенных Штатов Америки в будущем. Сегодня происходит закабаление Европы», — сказал он.

Мезюхо выразил мнение, что американцы своими действиями лишь «ослабляют Старый Свет».