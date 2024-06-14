Политолог Мезюхо заявил, что соглашение с Украиной еще аукнется Байдену

Соглашение о гарантиях безопасности, которое подписали США и Украина, — это предвыборный пиар-ход Джо Байдена, который еще ему аукнется. Об этом радио Sputnik рассказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, соглашение — это жест, которым Байден показывает элитам свои намерения и дальше поддерживать Украину.

«По большому счету взаимоотношения Украины и США в оборонной сфере не требуют подобного документа… Это предвыборная макулатура», — отметил политолог.

Он добавил, что, если Трампа допустят до выборов, то это соглашение еще аукнется Байдену.