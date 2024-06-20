Политолог Мезюхо заявил, что сегодня Вьетнам и Россия отстаивают принципы многополярного мира

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT заявил, что сегодня Вьетнам, так же как и Россия, отстаивают принципы многополярного мира. Две страны делают все возможное, чтобы вернуть те отношения, которые были в позднее советское время.

«Вьетнам последовательно демонстрирует свое дружеское отношение к России. Это выражается в поведении вьетнамской делегации во время голосования в Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Многополярность мира, по словам Мезюхо, не предусматривает тоталитаризма гегемона, от которого в свое время пострадал сам Вьетнам.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Вьетнам приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства.