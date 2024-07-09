Политолог Мезюхо заявил, что расследование в отношении Ле Пен связано с выборами

Политический аналитик Иван Мезюхо высказался о запущенном парижской прокуратурой расследовании в отношении Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное объединение». Об этом сообщил RT.

Мезюхо предположил, что если бы обвинения не носили политический характер, то вопросы к Ле Пен возникли бы у правоохранительных органов задолго до выборов.

«Очевидно, это расследование связано с выборами в парламент Франции», — подчеркнул политолог.

По его мнению, действия властей могут лишь способствовать росту популярности Ле Пен. Недавние выборы показали, что ее партия «Национальное объединение» стабильно набирает электоральные баллы и получает все больше поддержки от населения, что является уже устоявшейся тенденцией.

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте