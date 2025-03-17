Политолог Мезюхо заявил, что переговоры США и Ирана будут очень сложными

США могут «просчитаться», используя удары по Йемену в качестве инструмента давления на Иран из-за его ядерной программы. Это связано с тем, что ближневосточное государство уже длительное время существует в условиях санкций и боевых действий, считает политолог Иван Мезюхо. Свои мнением он поделился в интервью «Известиям» .

По словам эксперта, действия Соединенных Штатов в перспективе могут лишь способствовать эскалации напряженности.

«Такая политика США лишь подталкивает Иран к углубленному сотрудничеству с суверенными центрами силы, такими как Москва и Пекин», — отметил Мезюхо.

Политолог добавил, что стороны могут пойти друг другу на уступки при условии соблюдения их национальных интересов, однако переговоры будут очень сложными. Вероятнее всего, в них задействуют разных игроков на Ближнем Востоке, подчеркнул специалист.