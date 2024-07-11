Политолог Мезюхо заявил, что Макрон словами об Украине в НАТО играет в «политический пинг-понг»

Российский политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что основными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия. Он считает, что французский лидер играет в «политический пинг-понг», передала «Вечерняя Москва».

Мезюхо назвал возможными заявления от американских политиков о том, что Украине мешают вступить в альянс какие-то другие страны.

«На самом деле я думаю, что и Франция, и США, и Германия не заинтересованы в том, чтобы Киев присоединился к НАТО», — сказал политолог.

Фактически Запад не считает выгодным вступление Украины в военно-политический альянс, так как боится, что мир скатится к третьей мировой войне, добавил он.