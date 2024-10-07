Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что Франция уже участвует в конфликте на Украине. Он таким образом прокомментировал заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо о планах НАТО вовлечь страну в «постоянную войну».

Мезюхо добавил, что Филиппо, по его мнению, немного запоздал с такими комментариями, поскольку вовлечение Франции в конфликт уже произошло, и власти страны не предприняли никаких шагов, чтобы этому противостоять. По словам политолога, в результате французские власти несут полную ответственность за хаос, вызванный действиями необандеровцев на Украине, начиная с момента подписания Минских соглашений.

Он также подчеркнул, что Запад пересек крайне опасную черту, нарушив хрупкий баланс европейской архитектуры безопасности.

Мезюхо обратил внимание на то, что на сегодняшний день во Франции существует группа людей, которые осознают, что конфликт на Украине не выгоден им, однако «глубинное чиновничество» сопротивляется этим настроениям.