Политолог Иван Мезюхо в интервью RT выразил обеспокоенность по поводу милитаризации экономик ведущих европейских стран, подчеркнув, что это может свидетельствовать о подготовке к крупномасштабному конфликту.

Он подчеркнул, что подобные процессы привлекают внимание российских официальных лиц и могут привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.

Мезюхо указал, что текущая администрация США не демонстрирует активного антироссийского курса, в отличие от предыдущей администрации. Он выразил мнение, что некоторые европейские политики надеются на возвращение к жесткой политике в отношении России после смены власти в Белом Доме.