Политолог Мезюхо: Венгрия радикально не изменит курс ЕС в отношении России

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Европейского союза. Не стоит ожидать от страны радикального изменения курса всего ЕС в отношении России, сообщил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

По словам специалиста, Венгрия в ЕС в меньшинстве. К тому же у еврочиновников уже получалось убеждать венгерского премьер-министра Виктора Орбана проголосовать по нужным вопросам, в том числе за антироссийские санкции.

Мезюхо подчеркнул, что России не стоит питать иллюзорных надежд по поводу председательства Венгрии.