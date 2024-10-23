Политолог Мезюхо связал разработку Зеленским нового «плана победы» с негативной оценкой Западом старого плана

Разработка нового «плана победы» Владимиром Зеленским связана с тем, что Запад негативно воспринял его предыдущий план. Таким мнением в беседе с RT поделился политолог Иван Мезюхо.
Он предположил, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего необъявленного визита в Киев «поставил на место» Зеленского. По его словам, США не разрешают своим подопечным «вести себя настолько нагло, причем публично и гласно».
Мезюхо также связал новый план с поездкой главы Пентагона на украинскую территорию.
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