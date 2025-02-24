Политолог Мезюхо: стратегия США подталкивает Зеленского к неадекватным интервью
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал статью британской газеты Financial Times. В публикации говорится о скором переходе правления Владимира Зеленского в «опасную фазу». Об этом сообщил RT.
По мнению эксперта, политический режим на Украине терпит фазу глубочайшего кризиса. Среди причин — непростая обстановка для ВСУ и изменения в стратегии США.
«Эти изменения, за которыми не успевает Владимир Зеленский, подвигают его к алармистскому публичному поведению и к неадекватным интервью и заявлениям», — пояснил аналитик.
Он также напомнил, что Financial Times взаимодействуют с властями Великобритании, которые продолжают поддерживать курс на эскалацию конфликта на Украине.