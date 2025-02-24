Политолог Иван Мезюхо прокомментировал статью британской газеты Financial Times. В публикации говорится о скором переходе правления Владимира Зеленского в «опасную фазу». Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, политический режим на Украине терпит фазу глубочайшего кризиса. Среди причин — непростая обстановка для ВСУ и изменения в стратегии США.

«Эти изменения, за которыми не успевает Владимир Зеленский, подвигают его к алармистскому публичному поведению и к неадекватным интервью и заявлениям», — пояснил аналитик.

Он также напомнил, что Financial Times взаимодействуют с властями Великобритании, которые продолжают поддерживать курс на эскалацию конфликта на Украине.