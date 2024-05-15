Политолог Мезюхо: США поняли, что Украина должна вступить в переговоры с Россией | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:39 Политолог Мезюхо: США поняли, что Украина должна вступить в переговоры с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией. Это означает определение США с тем, что Украина обязана вступить в переговорный процесс, сообщил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

По его словам, публичные рекомендации американских властей обычно означают уже принятое ими решение. Скорее всего, Блинкен передал украинской стороне обеспокоенность в связи с успехами ВС РФ на Харьковском направлении.

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На этом фоне власти США понимают, лучшим вариантом в сложившейся ситуации будут именно переговоры, отметил Мезюхо.