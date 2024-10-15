Политолог Мезюхо сравнил стиль коммуникации Рютте со стилем Кашпировского

Новому генсеку НАТО Марку Рютте поставили задачу — производить публичные успокоительные заявления в сторону Украины в стиле Кашпировского. Об этом RT заявил политолог Иван Мезюхо.
Ранее Рютте сообщил, что новое командование альянса, которое координирует поставки оружия Киеву, приведет к переменам на поле боя в украинском конфликте.
По словам собеседника, новый генсек успокаивает Киев, говоря о том, что страну не бросят и что необходимая помощь будет предоставлена. Мезюхо же считает, что реальность строго противоположна, и что это можно проследить по потерям территорий со стороны Украины.
Финляндия сделала неожиданное заявление о поддержке Украины
Творческий вечер для молодых людей с ОВЗ прошел в Балашихе
Финал областного вокального конкурса прошел в Павловском Посаде
Жительницу Британии убила собственная кровать
Завод теплоизоляций в Ступине нарастил производство благодаря нацпроекту
Рязанского экс-министра задержали при получении 20 миллионов рублей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте