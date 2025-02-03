Политолог Мезюхо: политика пошлин Трампа может навредить США

В настоящее время неясно, навредили ли Соединенным Штатам меры по введению торговых пошлин американским президентом Дональдом Трампом. Однако «такой вариант развития событий не исключен». Так ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо в беседе с RT .

Эксперт напомнил, что американскому лидеру уже приходилось отступать после введения пошлин в отношении других государств, поскольку они наносили ущерб американским производителям.

«Я думаю, что пошлины, которые ввел и еще будет вводить Трамп, — это не та священная корова, вокруг которой он и его администрация будут плясать», — высказался специалист.

По словам Мезюхо, Трамп, несмотря на свою импульсивность и агрессивность в международной политике, способен пересматривать некоторые из своих решений.