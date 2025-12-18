Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT раскритиковал заявление итальянского премьера Джорджи Мелони о возможности использования Евросоюзом замороженных российских активов.

По мнению специалиста, это форма давления на Бельгию, ответственную за сохранность имущества. Европейские институты пытаются переложить ответственность на Брюссель, подчеркивая отсутствие легитимности такого шага.

В будущем подобные действия создадут опасный международный прецедент, подчеркнул Мезюхо.