Политолог Мезюхо назвал перманентным противостояние Пакистана и Афганистана

Политолог Иван Мезюхо объяснил причины обострения ситуации между Пакистаном и Афганистаном в интервью RT .

По его мнению, данное противостояние является перманентным и не представляет собой нечто новое.

«Сразу после свержения режима Ашрафа Гани и возвращения к власти талибов в Афганистане противостояние с Пакистаном постоянно сопровождалось военными стычками», — напомнил аналитик.

Эксперт подчеркнул наличие политических сил внутри обоих правительств, заинтересованных в продолжении конфликта. Кроме того, он указал на существование внешних факторов, извлекающих выгоду из текущего кризиса.