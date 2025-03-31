Политолог Мезюхо назвал ожидаемой конфронтацию Зеленского и Трампа

Политолог Иван Мезюхо обратил внимание на предсказуемость обострения отношений между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после их обмена резкими высказываниями в Овальном кабинете. Так он прокомментировал заявление США о попытках Украины отказаться от сделки по редкоземельным металлам, сообщил RT .

По словам аналитика, Зеленский опирается на антитрамповские силы внутри Запада, что позволяет ему демонстрировать несговорчивость в отношениях с американским лидером.

«В конце концов, вся эта история может привести американцев к мысли о необходимости замены Зеленского. Нелегитимный президент Украины сам подвигает Дональда Трампа к жесткому решению относительно своего будущего», — отметил эксперт.

Мезюхо подчеркнул, что Трамп вряд ли забудет такое поведение Зеленского. Ранее он был готов пойти на уступки, однако теперь ситуация изменилась, и американский лидер, вероятно, больше не заинтересован в обсуждении вопроса безопасности для Зеленского, заключил политолог.