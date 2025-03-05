Американский миллиардер Илон Маск, ныне занимающий пост старшего советника президента США, давно стал информационным тараном Дональда Трампа. Это подтверждает его призыв к Владимиру Зеленскому, которому Маск посоветовал отказаться от власти и покинуть Киев в обмен на «амнистию». Такую точку зрения высказал политолог Иван Мезюхо в интервью RT.
«Данное высказывание я бы расценивал как очередную фазу давления Дональда Трампа на Зеленского с целью приручения взбесившегося комика, который почему-то возомнил себя самостоятельным политиком», — считает специалист.
Мезюхо отметил, что Зеленский отказывается подписывать с США соглашение по редкоземельным металлам, потому что считает, что его защитят европейские союзники. Однако настоящие гарантии безопасности глава киевского режима могут дать только Соединенные Штаты.
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