Политолог Мезюхо назвал бредовой фантастикой заявления Зеленского о «возвращении» Крыма

Владимир Зеленский заявил о планах по обсуждению «вопроса территориальной целостности» Украины с союзниками. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, такие высказывания являются словоблудием в угоду радикальным националистам в стране. Ни о каком возвращении государства к границам 1991 года речи идти не может.

«Сегодня все идет к тому, чтобы Украины вообще не стало. И именно украинская политическая элита делает все для того, чтобы Украина как проект Запада прекратила свое существование», — отметил эксперт.

Он назвал бредовой фантастикой заявления Зеленского о «возвращении» Крыма, Донбасса и Новороссии.