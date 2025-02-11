Политолог Мезюхо: ЕК состоит из людей, которые не отстаивают интересы Европы

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Евросоюза о намерении принять жесткие меры в ответ на американские пошлины. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, в настоящее время состав Еврокомиссии практически полностью сформирован из тех, кто не защищает европейские интересы. Председатель объединения Урсула фон дер Ляйен вряд ли получит поддержку внутри комиссии в случае экономического конфликта с США, высказался специалист.

«Сама же Урсула фон дер Ляйен сделала все для того, чтобы нынешний состав Еврокомиссии был очищен от людей, которые мыслили категориями отстаивания национальных интересов», — заявил политолог.

Он также напомнил, что Урсулу фон дер Ляйен на должность главы ЕК выдвинули демократы. Однако сейчас, добавил Мезюхо, политическая обстановка в США изменилась, и все рычаги власти находятся в руках республиканцев.