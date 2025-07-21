Политолог Мезюхо допустил привлечение КНР и РФ посредников в условиях санкций

Политолог Иван Мезюхо обсудил с « Известиями » возможные сценарии реагирования Китая и России на новый пакет санкций Европейского союза.

По мнению эксперта, китайские и российские должностные лица могут задействовать посредников для обхода ограничений, создавая промежуточные каналы для торгово-экономического взаимодействия.

«Сейчас на самом-то деле сложно предположить, какие именно механизмы будут предприняты Пекином для минимизации негативного воздействия санкций на свою экономику», — добавил аналитик.

Он также предположил, что в КНР создадут специализированные юридические структуры, призванные защищать национальные компании и облегчать взаимодействие с Россией.