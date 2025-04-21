Политолог Мезюхо: администрация Трампа осознает невозможность перехода ЗАЭС под юрисдикцию Украины

Он предположил, что если данная информация соответствует действительности, то администрация американского лидера Дональда Трампа осознает факт невозможности перехода станции под юрисдикцию Украины.

«Соответственно, Россия не отступит из Запорожской области и будет дальше отстаивать свою конституционную территориальную целостность», — сказал собеседник.

На его взгляд, США хотят получить контроль над территорией, чтобы торговать энергией как с Россией, так и с Украиной.