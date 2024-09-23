Политолог Межуев заявил, что Байден может снять запрет на удары по России, но с условиями

Американский президент Джо Байден, вероятно, может принять решение о снятии запрета на использование американского оружия для атак Украины вглубь России, но с условиями. Об этом сообщил политолог Борис Межуев в беседе с Life , комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в США.

По словам эксперта, информационная подготовка к визиту Зеленского была бы не такой интенсивной, если бы заранее было известно, что Байден откажется. Поэтому можно предположить, что он согласится, но, несомненно, добавит определенные условия.

«Я думаю, оговорки будут следующие: только военные цели, чтобы не было ударов по мирным жителям и гражданским объектам. Не по крупным городам», — отметил политолог.

Кроме того, это может быть сделано с целью ведения переговоров с позиции силы. Межуев добавил, что Байден внесет свои условия.