Политолог Межевич указал на попытку фон дер Ляйен повторить пиар-успех ситуаций в Балтийском море

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в интервью « Абзацу » оценил попытку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен переключить мировое внимание с успешного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на ситуацию со сбоем в бортовой навигации ее самолета.

По мнению политолога, данный случай являлся попыткой воспроизвести успешные PR-акции в духе предшествующих событий в Балтийском море. Однако разыгранный сценарий не сработал.

«В Балтийском море зоны сигналов национальных сетей перекрывают друг друга многократно. Но Болгария сама по себе, а при заходе на аэродром никаких посторонних сигналов нет и быть не может. Однако этих техническиех тонкостей в аппарате Урсулы или в разведке брюссельской не знали — и получился конфуз», — сообщил аналитик.

Как пояснил эксперт, скандал вокруг самолета фон дер Ляйен не смог затмить важнейшие события саммита ШОС. В закрытых кабинетах обсуждалось произошедшее в КНР, добавил Межевич.