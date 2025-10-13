Политолог Мендкович заявил, что ШОС может помочь разрешить конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Россия и Китай вновь могут выступить посредниками в разрешении конфликта на афганско-пакистанской границе. Таким мнением поделился глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович в разговоре с aif.ru .

«На текущий момент ШОС в лице России и Китая не заинтересованы в этом противостоянии. Скорее всего, Москва и Пекин смогут в очередной, уже далеко не в первый раз урегулировать, во всяком случае, стабилизировать ситуацию», — отметил специалист.

По мнению политолога, усилия Шанхайской организации сотрудничества позволят стабилизировать обстановку. Однако долгосрочное решение требует переговоров между сторонами о правах этнических пуштунов и статусе спорных территорий, подчеркнул Мендкович.