Политолог Мендкович счел реальным риск военного конфликта Ирана и США в 2026 году

Начало вооруженного противостояния между США и Ираном в 2026 году остается реальной перспективой. Такое мнение высказал политолог Никита Мендкович в беседе с «Ридусом» .

По словам эксперта, переход отношений США и Ирана к открытому столкновению представляется весьма реалистичным сценарием, учитывая неоднократные попытки Белого дома изменить существующий порядок правления в исламской республике посредством насилия.

«За последнее время США, в том числе при поддержке Израиля, уже совершали атаки против Ирана с целью свержения действующего режима», — напомнил аналитик.

Тем не менее, Мендкович выразил сомнение в успехе возможной агрессии Соединенных Штатов.