Политолог Мендкович призвал не спешить с оптимизмом на фоне предложения Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией
Политолог Никита Мендкович прокомментировал предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщил Life.
По словам эксперта, такая идея является продолжением курса на нормализацию отношений с Россией. Кроме того, страна пытается избежать вовлечения в конфликт РФ и Запада.
Однако специалист призвал не спешить с излишним оптимизмом. В риторике лидеров партии «Грузинская мечта» пока не было замечено прямое признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, пояснил Мендкович.
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