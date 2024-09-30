Политолог Мендкович призвал не спешить с оптимизмом на фоне предложения Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией

Политолог Никита Мендкович прокомментировал предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщил Life .

По словам эксперта, такая идея является продолжением курса на нормализацию отношений с Россией. Кроме того, страна пытается избежать вовлечения в конфликт РФ и Запада.

Однако специалист призвал не спешить с излишним оптимизмом. В риторике лидеров партии «Грузинская мечта» пока не было замечено прямое признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, пояснил Мендкович.