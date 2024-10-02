Политолог Мендкович: Израиль стремится избежать развития конфликта с Ираном

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению политолога, Израиль стремится избежать развития конфликта.

«В Израиле прозвучали угрозы ударить по Ливану в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана. Это наводит на мысль, что эскалации Израиль не хочет», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что предположения о скором начале большой войны на Ближнем Востоке звучали и раньше. Однако страны каждый раз сводили ситуацию к обмену ударами, отметил Мендкович.