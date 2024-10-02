Политолог Мендкович: Израиль стремится избежать развития конфликта с Ираном

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал массированную ракетную атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщил «Ридус».

По мнению политолога, Израиль стремится избежать развития конфликта.

«В Израиле прозвучали угрозы ударить по Ливану в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана. Это наводит на мысль, что эскалации Израиль не хочет», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что предположения о скором начале большой войны на Ближнем Востоке звучали и раньше. Однако страны каждый раз сводили ситуацию к обмену ударами, отметил Мендкович.

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