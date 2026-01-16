Политолог Матюшенков сообщил, что Трамп может надавить на Украину для мирного урегулирования

Переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине зашли в тупик еще в прошлом году, когда украинские власти и Евросоюз переработали первоначальный американский проект соглашения. Об этом напомнил политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с ОТР .

По его словам, нынешняя активность президента США Дональда Трампа связана с попыткой оказать публичное давление на украинское руководство, чтобы подтолкнуть страну к компромиссу, приемлемому для Белого дома.

«У Украины нет ни сил, ни времени на такие торги: на фронте она терпит поражение за поражением, в Киеве уже регулярно гаснет электричество», — пояснил аналитик.

Как отметил специалист, американская администрация уже обозначила возможные последствия отказа от переговоров, включая снижение уровня поддержки.