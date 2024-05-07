Политолог Маслов: Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию | 360°

07 мая 2024, 19:13
Политолог Маслов: Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил визит во Францию. Президенту Эммануэлю Макрону не удалось убедить его надавить на Россию, сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов газете «Взгляд».
По словам специалиста, глава КНР в очередной раз подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Си Цзиньпин убежден, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами.
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В целом Китай отрицательно относится к попыткам диктовать, каких партнеров ему выбирать, отметил Маслов.
Франция
Китай
Си Цзиньпин
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