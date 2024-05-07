Политолог Маслов: Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию | 360°

Мир 07 мая 2024, 19:13 Политолог Маслов: Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию

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Председатель КНР Си Цзиньпин завершил визит во Францию. Президенту Эммануэлю Макрону не удалось убедить его надавить на Россию, сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов газете «Взгляд».

По словам специалиста, глава КНР в очередной раз подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Си Цзиньпин убежден, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами.

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В целом Китай отрицательно относится к попыткам диктовать, каких партнеров ему выбирать, отметил Маслов.