Политолог Масленников назвал дефолт на Украине аргументом для адекватной реакции на идеи РФ

Политолог Никита Масленников прокомментировал объявление о дефолте на Украине. Теперь страна будет получать деньги от кредиторов на более строгих условиях, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, данная ситуация — аргумент в пользу адекватной реакции украинских властей на российские предложения.

«Но боюсь, что это не произойдет. Поэтому здесь, собственно говоря, мы можем принять к сведению. Но исходить из своих собственных национальных интересов и продолжить свою логику действия», — добавил аналитик.

Он также отметил, что Россия продолжит отстаивать собственные национальные интересы, а вот у Украины возникнут проблемы во внутренней политике.