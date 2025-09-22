Политолог Мартынов предположил, что Трамп не знал о содержании 19-го пакета санкций

Президент США Дональд Трамп мог не давать согласия на ввод 19-го пакета антироссийских санкций и даже не быть осведомлен о его содержании. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов в беседе с « Абзацем ».

По его словам, официальная позиция французского МИД в данном вопросе не имеет значения. В ведомстве отметили, что новый перечень ограничений против РФ якобы был согласован с Соединенными Штатами.

«В том разболтанном состоянии, в котором сегодня пребывают все международные отношения, в том числе между Евросоюзом и Соединенными Штатами, я предполагаю, что и [опровержений от Трампа] не будет. Скорее всего, американский лидер этого заявления даже не заметил», — отметил аналитик.

Эксперт обратил внимание на пункт в новом пакете санкций, позволяющий Евросоюзу продолжать закупки российской нефти. При этом глава Белого дома ставил условие европейцам: отказаться от российской нефти и заменить ее дорогой американской продукцией, напомнил политолог.