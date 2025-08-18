Политолог Мартынов назвал Пашиняна циничным человеком без принципов и рефлексий

Директор Международного института новейших государств Александр Мартынов в интервью « Ридусу » выразил мнение о влиянии неудачной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна против Армянской апостольской церкви на его дальнейшую карьеру.

Ранее Пашинян принес публичные извинения за некорректные выражения в соцсетях, в том числе за грубые замечания в адрес высших иерархов церкви, включая патриарха-католикоса всех армян. Несмотря на предпринятые шаги, Мартынов не увидел серьезных последствий для политической судьбы Пашиняна.

«Это абсолютно циничный человек, без принципов, без каких-либо ненужных ему рефлексий. Его извинения сегодня перед церковью в принципе так же цинично звучат, как и обвинения накануне», — отметил аналитик.

На взгляд эксперта, действия Пашиняна продиктованы исключительно конъюнктурой момента, поэтому маловероятно, что его политическая карьера пострадает.