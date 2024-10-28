Нынешнее руководство Украины выполняет приказы, которые им диктуют спецслужбы США и Великобритании. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал директор института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, за продолжение боевых действий на территории Украины как раз и выступает так называемая «партия войны». Премьер-министра Виктора Орбана и бывшего президента США Дональда Трампа он отнес к «партии мира».

«В западном классе есть „партия мира“, представленная Виктором Орбаном, Дональдом Трампом, который говорит, что надо вообще-то заключать перемирие с Россией», — сказал Марков.

Именно США и Великобритания, на взгляд собеседника, вынуждают Украину «воевать до последнего украинца».