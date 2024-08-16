ФБР провело обыск в американском поместье политолога и российского телеведущего Дмитрия Саймса. Такие действия стали ярким проявлением высокого уровня политических репрессий в США, рассказал политолог Сергей Марков в беседе с «Ридусом».

По его словам, американские представители крайне недовольны деятельностью Саймса в России, особенно его выступлениями на Первом канале. Однако она вряд ли является противозаконной в США, у ФБР нет никакого основания для преследования.

Сейчас совершенно очевидно, что Дмитрий Саймс не нарушил никаких законов; он честный человек, отметил Марков.