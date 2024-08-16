Политолог Марков: обыск у Дмитрия Саймса стал проявлением политических репрессий в США

ФБР провело обыск в американском поместье политолога и российского телеведущего Дмитрия Саймса. Такие действия стали ярким проявлением высокого уровня политических репрессий в США, рассказал политолог Сергей Марков в беседе с «Ридусом».

По его словам, американские представители крайне недовольны деятельностью Саймса в России, особенно его выступлениями на Первом канале. Однако она вряд ли является противозаконной в США, у ФБР нет никакого основания для преследования.

Сейчас совершенно очевидно, что Дмитрий Саймс не нарушил никаких законов; он честный человек, отметил Марков.

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